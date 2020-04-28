ООН: 195 млн человек могут остаться без работы во II квартале 2020 года

Пандемия коронавируса приведёт мир к историческим уровням бедности и безработицы, считают эксперты Организации Объединённых Наций.
С наибольшими потерями придётся столкнуться предприятиям малого и среднего бизнеса и сельскохозяйственной отрасли, считают специалисты ООН. Также в зоне риска находятся самозанятые, беженцы и трудовые мигранты. В целом, уже во II квартале стать безработными могут 195 млн человек,
Как писал NEWS.ru ранее, эксперты прогнозируют рост зарегистрированных безработных в шесть раз в России. Прирост составит до 5,3 млн человек. Данные представлены в обзоре Института социальной политики НИИ ВШЭ. Такие масштабы безработицы грозят экономике из-за её вынужденного простоя.
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