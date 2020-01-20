https://static.news.ru/photo/a49a8672-3be1-11ea-9ee3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roland Weihrauch/dpa

Международная организацию труда (МОТ) Организации Объединённых наций сообщила, что более 470 миллионов человек в мире являются безработными или частично занятыми.

По прогнозу МОТ, их число будет расти с годами в связи с замедлением экономики, вследствие чего количество рабочих мест будет сокращаться. В 2020 году ожидается увеличение числа безработных на 2,5 миллиона, со 188 млн в 2019 году, передаёт AFP.

При этом под неполно занятыми, которых насчитывается около 285 миллионов, подразумеваются люди, которые работают меньше, чем хотели бы, или не имеют доступа к рынку труда.

Исследовательская компания Oxford Economics заявляла в 2019 году, что к 2030 году роботы могут занять около 20 миллионов существующих сейчас рабчиж мест в промышленности, что составит 8,5% всего рынка труда в этом секторе. С 2000 года число используемых в мире роботов увеличилось втрое, до 2,25 миллионов и во всём мире исчезло 1,7 миллионов рабочих мест, пишет «Коммерсант».

Как сообщал NEWS.ru ранее, россиянам не стоит бояться остаться без работы из-за повсеместного внедрения роботов. Об этом заявил председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, комментируя заявление министра труда и социальной защиты Максима Топилина, который призвал не пугать россиян «роботами и массовой безработицей».