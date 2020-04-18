Онищенко предложил постепенно разрешать работу бизнеса

https://static.news.ru/photo/4581a7a8-818f-11ea-9d16-fa163e074e61_660.jpg Геннадий Онищенко Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Бывший главный санитарный врач России, а ныне депутат Госдумы Геннадий Онищенко считает, что в стране нужно постепенно разрешать работу малого и среднего бизнеса. Начать он предлагает с регионов.

Такое надо сегодня делать и постепенно-постепенно, оценивая эффект и даже возвращаясь, если надо будет, но это надо делать уже, — сказал РИА Новости Онищенко.

При этом депутат подчеркнул, что необходимо обезопасить группы риска, в том числе людей старше 65 лет. По его словам, более 40% людей болеют коронавирусом в лёгкой форме, лишь небольшой процент — в тяжёлой.

В Европейском регионе более 95% летальных исходов от коронавируса зафиксировано среди пациентов старше 60 лет. 8 из 10 смертельных случаев происходят с людьми, у которых есть хронические заболевания. В особенности, как отметили в ВОЗ, это касается сердечно-сосудистых заболеваний и диабета. Эти люди составляют группу риска при пандемии.

Из-за ситуации с распространением COVID-19 в России действует режим самоизоляции населения. Закрыты все культурные и развлекательные заведения, общепит, магазины, за исключением продуктовых и аптек. Россиян просят не выходить из дома как минимум до конца апреля, этот месяц объявлен президентом нерабочим.

По состоянию на 18 апреля в РФ зарегистрировано 36 793 случая коронавируса (+4785 за последние сутки) в 85 регионах. За весь период зафиксировано 313 летальных исходов (+40), выздоровели 3057 (+467) человек.

Ранее NEWS.ru писал, что Онищенко посоветовал Александру Лукашенко давать советы колхозникам, а не оценивать точность российских тест-систем на коронавирус. Так он ответил президенту Белоруссии, заявившему, что технологии из РФ дают неверные результаты.