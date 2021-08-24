ОНФ предложил ввести новую программу льготной ипотеки

Общероссийский народный фронт обратился в Минстрой с предложением давать скидки на ипотеку при покупке энергоэффективного жилья. Общественники предлагают снизить ставку на 1 п. п. для тех, кто покупает энерогоээфективное жильё класса не ниже В, сообщают «Известия».

Также представители ОНФ считают, что нужно ограничить использование льготных программ кредитования на новостройки ниже классом энергоэффективности, а самих приобретателей жилья информировать об этом классе.

На данный момент у половины новостроек не определён класс энергоэффективности. Предложенные ОНФ меры помогут повысить энергоэффективность нового жилья, что позволит экономить на услугах ЖКХ и сохранять природные ресурсы.

Ранее сообщалось, что класс энергоэффективности могут обязать указывать россиян при продаже жилья. Власти хотят разработать законопроект, согласно которому можно будет узнать о размерах потенциальной экономии при оплате ЖКУ.