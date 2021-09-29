ОНФ предложил расширить семейную ипотеку на вторичное жильё

Письмо с предложение распространить семейную ипотеку на вторичное жильё в городах с малым числом новостроек отправил Общероссийский народный фронт (ОНФ) в ДОМ.РФ. Об этом сообщает газета «Известия».

В письме, в частности, ОНФ высказывает предложение распространить программу семейной ипотеки на вторичное жильё в тех городах, где отсутствует жилищное строительство.

Возможно, стоит рассмотреть разработку специальных критериев: к примеру, если в городе жильё не строится в течение трёх-пяти лет, то семейная ипотека автоматически распространяется на вторичное жильё, — рассказал в интервью изданию эксперт тематической площадки ОНФ «Жильё и городская среда» Николай Алексеенко.

По мнению эксперта, также стоит ввести зависимость параметров программы от таких факторов, как количество детей, доход домохозяйства и текущие жилищные условия. Именно тогда данная программа станет более адресной, уверен Алексеенко.

В свою очередь. ещё один эксперт тематической площадки ОНФ «Жильё и городская среда» Павел Склянчук считает, что программу семейной ипотеки следует расширить на ряд социально незащищённых категорий граждан: инвалидов, учителей, врачей.

В своём письме ОНФ также предлагает дать чёткую характеристику того, что является первичным жильём, подпадающим под льготную программу.

В ДОМ.РФ после ознакомления с письмом сообщили, что положение программы «Семейная ипотека» содержит специфические правовые термины, которые позволяют разграничивать виды недвижимости.

Но понятие «новостройка» более доступно для граждан и предполагает определение жилья, находящегося на этапе строительства, — сообщили изданию.

Ранее сообщалось, что ипотечный рынок в России требует пристального внимания Центробанка, так как резкий рост ипотечного портфеля и цен на недвижимость может привести к образованию «пузыря» и ударить по финансовой стабильности и доходам граждан. Об этом говорится в заключении Счётной палаты на отчёт об исполнении федерального бюджета за 2020 год.