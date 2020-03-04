Новый премьер-министр России лелеет надежду на возрождение отношений с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), объединяющей развитые западные страны. О поручении составить проект соответствующей дорожной карты со ссылкой на три осведомлённых источника сообщает агентство Bloomberg. В пресс-службе российского кабмина подтвердили рассмотрение возможности взаимодействия с ОЭСР.

Речь, по информации издания, может идти о возобновлении попыток нашей страны примкнуть к этому влиятельному объединению. Дело в том, что в 2014 году Москва заявила о приостановке активности в вопросе вхождения в организацию.

В настоящее время в ОЭСР насчитывается 36 государств. Кроме стран ЕС, членами являются США, Мексика, Канада, Израиль, Австралия, Новая Зеландия, Чили, Япония, Южная Корея. Из постсоветских стран в неё удалось вступить только Литве, Латвии и Эстонии.

Надо сказать, что дорожная карта вступления РФ в Организацию была принята в далёком 2007 году, однако после «отхода» Крыма в 2014 году ОЭСР резко заморозила данный процесс без оговаривания каких-либо сроков. Правда в том же январе 2014 года приятель Мишустина генсек Организации Хосе Анхель Гурриа декларировал, что Россия сможет попасть в ОЭСР уже в 2015-м.

Так случилось, что в годы санкционной изоляции нашей стране пришлось отдалиться от клуба развитых экономик и сблизиться с Поднебесной. В российском правительстве верят, что актуализация контактов с ОЭСР даст шанс развернуть движение вспять, и, как результат, улучшить деловой климат и послать заметный сигнал другим международным организациям.

По мнению источников агентства Bloomberg, преимуществом при реализации благой цели воссоединения может стать то, что премьер РФ Михаил Мишустин имеет дружеские отношения с генсеком ОЭСР Анхелем Гурриа. Этот человек стал одним из первых западных чиновников, поздравивших главу российского правительства с его сенсационным назначением.

Хосе Анхель Гурриа Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вступление в ОЭСР потребует от Российской Федерации взять на себя бремя обязательств по улучшению государственного и корпоративного управления, модернизации налоговой политики и радикальной борьбе с коррупцией.

Сигналом об успехе в деле сближения мог бы стать статус РФ как ключевого партнёра ОЭСР, коими уже признаны Индия, Китай и Бразилия.

Не всем понравится

Шаги, нацеленные на сближение России с Западом через восстановление отношений с ОЭСР, выглядят вполне реальными на фоне наметившегося в последнее время «разворота» Европы в сторону РФ, говорит доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Чередниченко. И разворот этот диктуется очевидным экономическим интересом, перевесом рационального подхода европейских стран над политическими амбициями (даже, в большей степени — экономическими амбициями США, выдающимися «под соусом» политической заботы о независимой Европе), отмечает эксперт.

При этом надо понимать, что ряд стран-участниц не придут в восторг от подобного разворота событий: США на фоне предвыборной борьбы и внутриполитических разногласий, бывшие советские республики, ныне представляющие северную Европу, — совместное членство в организации со страной, которую они позиционируют в качестве агрессора, явно не входит в их планы. Олег Чередниченко доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В.Плеханова доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В.Плеханова

При этом, по мнению аналитика, дружеские отношения Мишустина с главой ОЭСР вряд ли смогут оказывать кардинальное воздействие при принятии принципиальных решений в части взаимоотношений с Россией, поскольку подобного рода инициативы принимаются членами Организации в коллегиальном формате.

OECD Organisation for Economic Co-operation and Development/flickr.com

Чередниченко замечает также, что вектор на сближение России с Западом вовсе не означает отдаление от Китая: диверсификация партнёров нормальный и вполне рациональный подход при формировании (или, как в данном случае, реформировании) торгово-экономических отношений.

Шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв осторожнее в своих выводах. Речь вряд ли может вообще идти о вступлении России в ОЭСР, говорит он. И дело не в политике, а в том, что для этого российской экономике просто явно не хватает соответствующей «весовой категории», современной отраслевой структуры управления, уточняет эксперт. Дружеские связи — это отлично, но ими экономического интереса не заменишь, даже если не вспоминать пока о теме санкций.

Зато статус ключевого партнёра, то есть своего рода наблюдателя в организации, вполне можно обсуждать, и это помогло бы шире делиться опытом, подтягивать к мировым стандартам налоговое законодательство, бизнес-климат, а значит, в итоге могло бы помочь использовать интерес не правительств, а бизнес-среды к России, помогло бы привлечь инвестиции и влиться в крупные международные проекты, где какие-то из российских предприятий, благодаря низкой стоимости труда, могли бы стать частью производственных цепочек с продуктом, предназначенным и для внешнего рынка. Пётр Пушкарёв трейдер и шеф-аналитик TeleTrade трейдер и шеф-аналитик TeleTrade

Руководитель Российского центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС Антонина Левашенко говорит, что речь, скорее всего, идёт о нескольких вещах — об увеличении внимания к работе в ОЭСР со стороны российских органов власти (не просто приезжать и быть на комитетах, но иметь там активную повестку, что сейчас наблюдается далеко не всегда), и, возможно, о повышении статуса участвующих: хочется, чтобы туда ездили чиновники уровня принятия решения, тогда и диалог с Организацией будет активнее.

Важность плана Мишустина в том, что ОЭСР включает в себя все страны, которые ввели санкции против России. Если РФ повышает интенсив работы в органах ОЭСР, ведёт активную проектную работу (как, например, сейчас Москва ведёт, включившись в проект ОЭСР по созданию новой международной системы оценки городов по достижению целей устойчивого развития), то это автоматически работает на повышение доверия к нашей стране. Антонина Левашенко руководитель Российского центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС руководитель Российского центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС

По её мнению, ОЭСР — это идеальная площадка для улучшения влияния России на принимаемые новые правила игры в мире, а значит, чем активнее наша позиция, тем менее мы изолированы и тем больше начинаем говорить с 36-ю развитыми странами на одном языке, но при этом имея возможности влиять на обновление стандартов.

OECD Organisation for Economic Co-operation and Development/flickr.com

Левашенко добавляет, что в новом плане Мишустина на сближение с Западом нет цели отдаления от «заболевшего коронавирусом» Китая.