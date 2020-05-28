Омбудсмен представил Путину доклад об условиях ведения бизнеса в России

Бизнес-омбудсмен Борис Титов представил российскому президенту Владимиру Путину доклад с оценкой условия ведения предпринимательской деятельности в РФ.
Сообщение об этом появилось на официальном сайте Кремля. В документ, направляемый главе государства ежегодно, также включены предложения по совершенствованию правового положения субъектов бизнеса в той части, которая относится к компетенции уполномоченного.
Доклад включает оценку условий осуществления предпринимательской деятельности в Российской Федерации, — говорится в сообщении.
Ранее NEWS.ru писал о том, что в 85 регионах России более половины из 1,9 тысячи предпринимателей назвали основной трудностью в условиях распространения коронавируса невозможность выплаты сотрудникам зарплаты. Об этом заявил уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов.
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