Омбудсмен предрёк закрытие 70% заведений общепита в Москве

Заведения общепита, меню которых не предназначено для доставки, не будут жизнеспособны в условиях новых ограничений. Об этом «Газета.Ru» заявил уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса в Москве Сергей Миронов.

По прогнозу омбудсмена, если ограничения будут длительными, то закрыться могут порядка 70% ресторанов. Миронов пояснил, что в новых условиях смогут работать только те заведения, основное меню которых — это пицца, суши, бургеры — то есть то, что можно отправить на доставку.

Оставшиеся 30% смогут существовать, при этом существовать неплохо. У них увеличится выручка за счёт освобождения рынка, — добавил Миронов.

Ранее Сергей Миронов заявил, что выручка столичных ресторанов в первый день перехода на «бесковидный» режим работы упала на 80%. По его словам, максимальная выручка ресторанов, в том числе с работающими летними верандами, составила 20% по сравнению с понедельником прошлой недели.

Как сообщалось, с 28 июня для посещения заведений общепита и массовых мероприятий численностью более 500 человек в Москве необходимо предъявить QR-код.