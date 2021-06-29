Омбудсмен предрёк закрытие 70% заведений общепита в Москве

Заведения общепита, меню которых не предназначено для доставки, не будут жизнеспособны в условиях новых ограничений. Об этом «Газета.Ru» заявил уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса в Москве Сергей Миронов.
По прогнозу омбудсмена, если ограничения будут длительными, то
Оставшиеся 30% смогут существовать, при этом существовать неплохо. У них увеличится выручка за счёт освобождения рынка, — добавил Миронов.
Ранее Сергей Миронов заявил, что выручка столичных ресторанов в первый день перехода на «бесковидный» режим работы упала на 80%. По его словам, максимальная выручка ресторанов, в том числе с работающими летними верандами, составила 20% по сравнению с понедельником прошлой недели.
Как сообщалось, с 28 июня для посещения заведений общепита и массовых мероприятий численностью более 500 человек в Москве необходимо предъявить QR-код.