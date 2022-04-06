Омбудсмен предложила отказаться от выдачи бумажных чеков при оплате картами

Общественный омбудсмен по защите малого и среднего предпринимательства Анастасия Татулова предложила ФНС провести эксперимент по отказу от бумажных чеков при оплате картами. По её словам, отказ от тотального использования чековой ленты может стать действенной мерой поддержки малого и среднего бизнеса во время экономического кризиса. Об этом сказано в пресс-релизе, пришедшем в редакцию NEWS.ru.

По словам Татуловой, в последнее время чековая лента кратно выросла в цене, и ежемесячные затраты по заправке лентой одного кассового аппарата сегодня составят от девяти до 17 тысяч рублей. Кроме того, обязательные в этом случае проверки использования контрольно-кассовой техники провоцируют коррупцию, а расходы на чековую ленту «падают» на плечи конечного потребителя, вызывая рост цен.

Поначалу омбудсмен предлагает разрешить покупателю выбирать между бумажным и электронным чеком, а альтернативой традиционному чеку станет возможность его получения на электронную почту. Промежуточным же решением, по её словам, может стать «укороченный» чек c QR-кодом, в котором будет содержаться вся необходимая информация о покупках.

Омбудсмен уточнила, что обсуждение новых форм кассовой отчётности среди представителей банковской сферы, предпринимательского сообщества и производителей кассового оборудования уже организовано, все сформированные предложения поступят в ФНС и Минэкономразвития.

Если наши предложения будут приняты, мы можем уйти от 80% бумажных чеков, - пояснила омбудсмен.

Ранее Минпромторг также предложил Федеральной налоговой службе разрешить магазинам предоставлять бумажные кассовые чеки по требованию и исключить их обязательную печать при каждой покупке. Как отметил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов, если цены на кассовую ленту останутся на том же уровне, что и сейчас, то это приведёт к росту издержек розничной торговли в год примерно на 30 млрд рублей. При этом траты на кассовую ленту могут повысить нагрузку на продовольственный ретейл, поскольку в таких магазинах отмечается наиболее высокая частота покупок.