Омбудсмен назвал условие сохранения темпов строительства дорог в России Омбудсмен Котровский: без импортозамещения техники не будет развития дорожного строительства

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Нацпроект «Безопасные и качественные дороги» выполняется, несмотря на сразу три «лежачих полицейских»: постпандемийный шок, СВО и разрыв деловых связей с Западом, однако есть серьезная проблема — это техника, почти 70% которой импортного производства, рассказал в беседе с журналом «Компания» общественный омбудсмен по защите прав предпринимателей в строительстве Дмитрий Котровский. По его словам, запас прочности пока есть, но пора подумать об импортозамещении.

Наравне с тем, что происходит сейчас в ВПК, аналогичное внимание должно уделяться производству строительной техники. Нам обязательно нужны машины. В этом нам могут помочь и Белоруссия, и Китай, и КНДР, — подчеркнул эксперт.

Как указывает издание, все планы по дорожному строительству выполняются, вопреки санкциям, причем темпы дорожного строительства не только сохранены, но еще и увеличены. В минувшем году на дорожное строительство было направлено 1,8 трлн рублей, уложено 173 млн квадратных метров асфальта, отремонтировано 430 мостов. К декабрю прошлого года были приведены к нормативам 49,7% региональных дорог при том, что, согласно нацпроекту, планки в 50% нужно достичь к концу 2024 года. В городах этот показатель еще выше — почти 80% при плане в 85% по итогам 2024 года.

По словам президента Центра развития региональной политики Ильи Гращенкова, пока Россия не связана качественной сетью дорог, говорить о полноценных логистических цепочках не приходится.

Нам нужны артерии, чтобы можно было возить в том числе товары из Китая, да и доставлять их внутри России. <...> Дорожная сеть важна как для разных секторов экономики, так и для удобства путешествующих граждан, — подчеркнул эксперт.

По словам Дмитрия Котровского, ставка на инфраструктурное развитие в России отчасти напоминает подход президента США Франклина Рузвельта, который в 1930-х годах для преодоления последствий Великой депрессии увеличил темпы дорожного строительства, что стало драйвером экономического роста.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что в течение трех лет в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях будет восстановлена дорожная инфраструктура.