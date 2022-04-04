Омбудсмен банков рассказал, влияют ли новости на поведение торговых сетей

Торговые сети опираются на экономические условия, а не на повестку, выразил своё мнение финансовый омбудсмен Ассоциации российских банков Павел Медведев в разговоре с INFOX.ru. На рост цен влияют поставки и поведение оптовиков, отметил он.

Я думаю, сети на такого рода новости не обращают внимания. Они живут своей жизнью, живут потоками товаров, которые приходят или не приходят, они живут переговорами с оптовиками, которые повышают цены, либо же нет, придерживают товары или нет. То есть они живут в более экономическом, менее политическом мире, — сказал Медведев.

Он добавил, что вряд ли кто-то по утрам слушает радио, а затем в ответ на происходящее повышает цены.

Ранее россиян предупредили о подорожании кормов для животных. Гендиректор Союза предприятий зообизнеса Татьяна Колчанова сообщила, что производимые европейскими компаниями корма для животных могут подорожать на 20–25% из-за логистических сложностей и роста курса доллара и евро. Она также отметила, что рост стоимости кормов российского производства будет зависеть от наличия в нём импортных ингредиентов.

В свою очередь крупнейшие пивоваренные компании повышают цены на свою продукцию на 5–20%. Производители сталкиваются с резким удорожанием сырья и материалов, всё это неминуемо приведёт к смещению спроса в сторону более дешёвых сортов пива.