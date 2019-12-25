https://static.news.ru/photo/0acb5f18-272c-11ea-bde6-fa163e074e61_660.jpg Михаил Гуцериев Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Совладелец группы «Сафмар» Михаил Гуцериев присутствует на традиционной встрече президента РФ Владимира Путина с крупным бизнесом. Предприниматель неохотно общается с журналистами, которые спрашивают его об обысках в офисах группы.

Нет никакого преследования. Кто это придумал? Меня не вызывал никто. Какое уголовное преследование? Чего волноваться, я пришел, как все, — сказал он корреспонденту РБК .

Отвечая на вопрос о наличии обвинения в контрабанде, он сказал: «Откуда я знаю, созвездие идиотов».

Информация об обысках в офисе группы компаний «Сафмар» появилась в Сети 18 декабря. Кроме того, по некоторым данным, силовики нагрянули и в квартиру миллиардера в московском районе Хамовники, писал NEWS.ru.

«Сафмар» — российский конгломерат, объединяющий нефтедобывающие, нефтеперерабатывающие компании, предприятия угольной и калийной промышленности, девелопмент, строительство, средства массовой информации и другие активы.