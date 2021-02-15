Около половины российских компаний хотят поднять цены в 2021 году

https://static.news.ru/photo/991d7e22-6fa1-11eb-8a1a-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Цены на свои услуги хотят поднять не менее 44% российских компаний. Об этом свидетельствуют данные исследования «Бизнес-климат России», проведённого Центром стратегических разработок (ЦСР).

Мы видим, что 44% компаний ожидают, что в течение 2021 года вырастут цены на их конечную продукцию либо услуги, — цитирует РБК вице-президента ЦСР Лору Накорякову.

По мнению аналитиков, этот рост составит 8–10%. При этом в компаниях ожидают рост спроса на предлагаемые товары и услуги, что считается хорошим признаком.

ЦСР опросил представителей более шести тысяч российских компаний из различных отраслей. Более половины опрошенных (51%) выразили опасения по поводу перспектив своих предприятий в том случае, если они будут вынуждены поднять цены на 15%, а у конкурентов те останутся на прежнем уровне.

Также 21% компаний опасаются снижения продаж более чем на 15%, а ещё 18% боятся потерять своих покупателей и лишь 16% уверены, что ничего не произойдёт.

Как передавал NEWS.ru, на заседании совета директоров Банка России было принято решение сохранить ключевую ставку на уровне 4,25%. Регулятор убрал из итогового пресс-релиза пункт, допускающий снижение ставки в ближайшем будущем. В сообщении ЦБ также говорится, что в декабре и январе темпы увеличения цен сохранялись на высоком уровне. В Центробанке отметили, что инфляционные ожидания граждан РФ и бизнесменов остаются на повышенном уровне. Ускоряющийся темп вакцинации от новой коронавирусной инфекции, а также ожидания дополнительных мер финансовой поддержки из бюджета в отдельных странах способствуют росту цен на финансовых и товарных рынках.