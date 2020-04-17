Около одной тысячи предприятий могут войти в списки системообразующих

https://static.news.ru/photo/55e5f456-80e4-11ea-8880-fa163e074e61_660.jpg Фото: Антон Кардашов/АГН «Москва»

Минэкономразвития РФ рассчитывает, что в отраслевые списки системообразующих предприятий войдут порядка 1000 компаний. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Всего мы ориентируется на цифру 1–1,1 тысячи предприятий, — цитирует его ТАСС.

Он добавил, что определено 72 основные отрасли, больше всего компаний представлено в промышленности и сельском хозяйстве. Отмечается, что этим компаниям в период пандемии коронавируса положена приоритетная финансовая господдержка.

Как писал NEWS.ru, Генпрокуратура получила информацию о включении букмекерских контор в список системообразующих предприятий. Минэкономразвития было поручено обосновать нахождение этих компаний в перечне. Позже букмекеров исключили из перечня системообразующих предприятий.