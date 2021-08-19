Около 50 тысяч россиян воспользовались ипотечными каникулами за два года

Около 50 тысяч граждан (или 0,5% от числа всех ипотечных заемщиков) воспользовались ипотечными каникулами в рамках закона, действующего с 31 июля 2019 года. Об этом сообщил руководитель службы по защите прав потребителей ЦБ РФ Михаил Мамута в ходе Всероссийского экспертного онлайн-марафона. Его слова приводит ТАСС.

Мамута уточнил , что 85% воспользовавшихся кредитными каникулами смогли восстановить платежеспособность в течение положенных шести месяцев. При этом многие банки в случае несоблюдения условий предоставления кредитных каникул предлагают собственные программы реструктуризации задолженности. Информация о том, воспользовался ли заемщик кредитными каникулами, не влияет на кредитный рейтинг и возможность получения кредитов в будущем.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому банки обязаны обосновывать причину отказа в предоставлении ипотечных каникул гражданам. В пояснительной записке к документу отмечается, что заёмщики продолжают жаловаться на необоснованные отказы банков в предоставлении им кредитных или ипотечных каникул. Теперь при отсутствии объяснений заёмщики смогут обжаловать действия кредитной организации в досудебном либо судебном порядке.