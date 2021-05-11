Около 2 млн домохозяйств газифицируют в ускоренном режиме

https://static.news.ru/photo/8ac4d814-b323-11eb-9b1c-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Программа ускоренной догазификации на 2021–2022 годы коснётся порядка 2 млн российских домовладений. Об этом сообщил зампред правительства РФ Александр Новак в эфире телеканала «Россия 24».

В настоящее время идёт инвентаризация домовладений, которые могут быть подключены к газу, в рамках поручения президента, к 2023 году, — заявил Новак.

Министр отметил, что нехватка финансирования программы газификации российских регионов на 2021–2025 годы оценивается правительством в 700–800 млрд рублей. Недостающие средства могут добавить «Газпром», региональные бюджеты, или их могут выделить за счёт перераспределения расходов внутри самой программы.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию поручил ускорить газификацию домовладений, которые не подключены к внутрипоселковым газопроводам, и сделать это без привлечения средств населения.

Ранее секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что работы по подключению домов к газопроводу будут проводиться бесплатно, независимо от площади жилья. Что касается сроков, то газ в газифицированных населённых пунктах проведут до участков за два года. По его словам, для этого потребуются законодательные изменения, над которыми фракция уже завершает работу.

На бесплатное подключение могут рассчитывать россияне, чей участок находится от газопровода на расстоянии не более чем 200 метров. Площадь дома критерием для подключения к газопроводу не является. А вот проведение газа внутри участка потребитель в любом случае будет оплачивать самостоятельно.