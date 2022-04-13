Окно возможностей: что Китай «заработает» на санкциях против России

Лишив ключевые российские финансовые институты и компании доступа к операциям в американской валюте и глобальным рынкам для торговли и экспорта энергоресурсов в буквальном смысле развязали руки Китаю. Пекин будет продавливать свои условия и цены на поставку энергоносителей из России. И, конечно, немалая часть товарооборота с Европой переориентируется на Восток. И это далеко не все «бонусы», которые сулит китайцам образовавшийся на российском рынке из-за санкций вакуум. Подробнее — в материале NEWS.ru.

Платить по-китайски

После того как стало известно, что платёжные системы Visa и MasterCard приостанавливают деятельность в РФ, в России заговорили о картах китайской платежной системы UnionPay. Хотя более 90% оборота этой платёжной системы приходится на внутренний рынок, в сложившейся ситуации у неё появились новые клиенты — россияне, у которых фактически не осталось иного выбора. Правда, по данным СМИ, зарубежные магазины и банки-эквайеры блокируют платежи по картам UnionPay, выпущенным в России. Но возможно, речь идёт не о политическом, а о техническом решении и проблемы эти временные.

Бонусы для китайской платежной системы UnionPay вполне очевидны — это массивный прирост клиентов, поскольку Россия сейчас отрезана от Visa и MasterCard, замечает руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган

И если UnionPay сможет решить вопрос с проведением платежей на счета иностранных компаний через свою платежную систему из России, то в РФ появится полноценный четвертый игрок рынка наряду с «Мир» и американскими платёжными системами, — говорит эксперт.

Платёжная система UnionPay unionpayru/vk.com

Создать собственную платёжную систему UnionPay КНР решила в теперь уже далеком 2002 году. Инициаторами тогда стали Госсовет и Госбанк КНР на базе ассоциации китайских банков. В последствии была создана UnionPay International (UPI) с целью экспансии на внешние рынки. Сегодня партнёрами UnionPay выступают более 1700 финансовых учреждений, эмитируют карты данной платёжной системы 48 стран, включая Россию и Белоруссию. Оплачивать товары и услуги картами можно в 180 странах мира. Китай стремиться откусить большую часть сытного пирога, который сегодня делят между собой с Visa и MasterCard. И антироссийские санкции могут сыграть ему в этом на руку.

Западная пресса не раз замечала, что санкции могут побудить Россию попытаться углубить свои недолларовые торговые связи с Пекином в попытке обойти ограничения. По мнению экспертов, что санкционная изоляция России может ускорить создание незападной банковской альтернативы, основанной на юанях. А заодно станет мощным катализатором для расширения прямых расчётов в национальных валютах между Россией и Китаем, независимых от третьих сторон. В 2020 году их доля в российско-китайской торговле достигла 25%). А в впервой половине 2021 года расчеты в юанях составили 28% китайского экспорта в Россию против 2% в 2013 году.

Заполнить вакуум

По данным китайской таможни, общий объём торговли между Китаем и Россией в 2021 года подскочил до рекордных $146,9 млрд (+35,9%). И это, уже как видится, далеко не предел. И если ранее Москва и Пекин ставили задачу увеличить товарооборот до $200 млрд к 2024, то в условиях антироссийских санкций преодолеть этот рубеж вполне реально быстрее.

Согласно данным Всемирного банка и Организации Объединенных Наций по торговле, с момента введения санкций в 2014 году двусторонняя торговля выросла более чем на 50% и Китай стал крупнейшим экспортным направлением России.

При этом КРН остаётся основным поставщиком потребительских товаров Россию — гаджетов, компьютерной и бытовой техники, автомобилей, одежды. Примечательно, что по мере роста Китая в российском импорте за последние семь лет доля некоторых европейских стран, к примеру, Германии заметно снизилась. По разным оценкам, товарооборот между Россией и Европой в 2021 году составил $240 млрд. Но если в ближайшие пару лет он ещё в каком-то виде сохранится, то большая его часть, скорее, переориентируется на Китай.

Грузовое судно работает на контейнерном терминале Цяньвань порта Циндао в Восточно-Китайской провинции Шаньдун Costfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

Торговые отношения России и Китая, вне всякого сомнения, будут расширяться, и не факт, что только из-за санкций, считает директор Центра управления инновационными проектами Института экономических стратегий РАН Станислав Фурта. Китай будет выигрывать при этом, но на фоне всей его внешней торговой политики этот выигрыш покажется достаточно скромным, замечает он. В любом случае от расширения торговых отношений выигрывают все стороны, и все проигрывают, когда они «схлопываются», добавляет эксперт.

«Санкции создали вакуум, который могут заполнить китайские фирмы. Так они окажутся в более выгодном положении», — считает научный сотрудник Центра Уилсона в Вашингтоне и бывший главный экономист Государственного департамента США Дэниел Ан.

За счёт восточных соседей, в том числе Китая, Россия постарается закрыть потребность в товарах широкого спроса. А тем только того и надо. В частности, от западных санкций выигрывают китайские технологические компании. На долю Китая приходится треть импорта полупроводниковых чипов и более половины всех компьютеров и смартфонов.

Западные технологические гиганты, (Google, Apple и Amazon) работают в России с ограничениями, поэтому их китайские коллеги (Baidu, Meituan, Huawei, которому, к слову, санкции закрытили американский рынок) вполне могут занять их место. Как посчитали в МТС, только за первые две недели марта продажи китайских смартфонов в России выросли вдвое. Речь идет о брендах Huawei, Honor, Oppo, Vivo и Realme.

Объём пролаж будет расти по мере восстановления поставок, комментирует аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Эксперт напоминает, что многие китайские производители сегодня занимают «выжидательную позицию».

Но в целом все достаточно позитивно. Я думаю, мы увидим заметный рост [объёмов продаж] китайских компаний. Россия — ключевой рынок для Китая в Европе с точки зрения объёма и денег, поэтому они выигрывают здесь очень много, — пояснил эксперт.

Рабочий спешит производить солнечные фотоэлектрические модули для внутреннего и международного рынков в мастерской Junfeng Solar. Китай Costfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

В США рассчитывают, что крупнейшие технологические компании из Поднебесной, от SMIC до Lenovo, присоединятся к санкциям против России. Но даже если это произойдет, кто помешает им сотрудничать с Россией по «серым» схемам? Китайское правительство может сделать так, чтобы какое-либо госпредприятие разместило огромный заказ у производителя микросхем SMIC и перепродало товар через третьи стороны в Россию, полагает политолог из Калифорнийского университета в Сан-Диего Виктор Ши.

Рынок без конкурентов

Хорошие позиции и перспективы на российском рынке у китайских автопроизводителей. По данным агентства «Автостат», по итогам 2021 года доля китайских марок на российском рынке достигла 7,5%, а за первые месяцы текущего года приблизилась к 10%. В прошлом году в России было продано почти 116 тысяч китайских автомобилей — вдвое больше, чем в 2020 году. А только лишь за январь в России продали еще более 10 тысяч китайских авто.

Ранее в «Автостате» прогнозировали, что на фоне объявленных против России санкций и остановок поставок машин ряда европейских, японских и американских брендов китайские компании «имеют все шансы, чтобы серьёзно увеличить долю рынка».

Например, китайский Great Wall Motors, выпускающий автомобили под брендом Haval на заводе в Тульской области, в 2021 году увеличил выручку от операций в России в 2,2 раза ($780 млн), пропорционально росту продаж Haval на местном рынке (39,126 тысячи шт., данные АЕБ). Как пишет пишет SupChina, после ухода Ford, Volvo и Toyota, у китайского производителя практически нет конкурентов на одном из десяти крупнейших автомобильных рынков мира.

Транспортные средства для экспорта ожидают погрузки в порту Costfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

В феврале 2022 года, по данным портала Autonews продажи китайских машин в России выросли на 70%. Но куда интереснее будет увидеть данные за март и апрель.

По словам доцента экономического факультета РУДН Мари Решетниковой, на сегодняшний день экономика КНР чрезвычайно перегрета. Золотовалютные и прочие резервы Китая превышают $5 трлн. Это связано прежде всего с замедлением деловой активности. Одноимённый индекс снижается в КНР третий год подряд и на сегодняшний день опустился ниже 50 пунктов, что говорит об ухудшении экономической ситуации, объясняет эксперт.

Традиционно значимый показатель для экономики КНР — продажи авто — в марте упали на 11,7% (по отношению к марту 2021 года — прим.). Всё это свидетельствует о том, что Китаю требуется срочное расширение и захват новых рынков сбыта своей продукции, — отмечает Решетникова.

Но не только. Эксперт напоминает, что карантинные ограничения и локдауны, связанные с беспрецедентной по меркам Китая вспышкой COVID-19, уеличивают нагрузку на агропромышленный комплекс и могут спровоцировать продовольственный кризис в стране. На этом фоне Китай открыл свой рынок для поставок зерна из всех регионов России. Пекин принял решение закупать пшеницу и ячмень, выращенные в любой части России (ранее — только в семи регионах). И как прогнозируют в Союзе экспортёров зерна, уже в 2022-2023 году объём импорта зерна в Китай может составить не менее 1 млн тонн.

Уборка урожая пшеницы Nikolay Gyngazov/Global Look Press

По словам Решетниковой, уже сейчас можно говорить, что темпы роста товарооборота России и Китая превысили показатели 2021 года. Согласно самым свежим данным, с января по март этот показатель увечилился почти на 30% до $38,17 млрд.

С прицелом на скидку

Но рост товарооборота и укрепление позиций китайских компаний на российском рынке далеко не все «бонусы», которые может получить Китай благодаря антироссийским санкциям. По мнению аналитиков Morgan Stanley, на фоне вводимого Западом эмбарго на импорт угля из РФ объём импорта российского угля в Китай в 2022 году вырастет на 30% до 71 млн тонн. При этом Россия, вероятно, не будет перенаправлять предназначавшиеся для европейского рынка объемы в Азию, считают в банке. Не исключено, что Китай получит топливо, которое изначально предназначалось для поставки в Японию, и тем самым компенсирует сокращение поставок из Индонезии, полагают аналитики.

Уголь из России будет идти в основном в Китай, но цены на него будут оставаться относительно высокими. По углю последний год в Китае наблюдался определённый дефицит и доходило до того, что некоторые предприятия и города были вынуждены переходить на дозированную подачу электричества, — говорит Михаил Коган.

А вот на газ и нефть Пекин, очевидно, будет выбивать скидки. Bloomberg ранее сообщал о переговорах китайских импортеров сжиженного природного газа (СПГ), включая Sinopec и PetroChina, о закупке газа из России по сниженным ценам.

В феврале 2021 года Россия поставила в Китай 182 тысяч тонн сжиженного нефтяного газа, а в феврале 2022 года уже более 400 тысяч тонн, напоминает доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев. По данным фрахта за март, общий объём сжиженного природного газа, отгруженного из России в Китай по железной дороге, увеличится до 700 тысяч тонн, превысив весь прошлый год.

Вместе с тем планы по отказу Европы от российского газа ускоряют строительство газопровода «Силы Сибири-2». То есть через два-три года все европейские мощности можно будет спокойно перенаправить в Китай и, само собой, цены будет значительно ниже текущей рыночной, полагает Коган.

Строительство газопровода Winfried Rothermel/Global Look Press

Что касается нефти, то она уже идет с хорошим дисконтом — до 30 долларов — за баррель Urals. Причём даже несмотря на это госкопании Китая, покупающие российскую нефть по действующим контрактам, якобы отказываются заключать новые — то ли опасаясь западных санкции против российского нефтяного сектора, то ли в стремлении сбить цену на нефть. Китай получает возможность в какой-то степени диктовать свои условия и цены, поскольку становится самым крупным покупателем, и Россия в некоторой степени начинает от него зависеть, признаёт Коган.

Отныне у китайцев есть «право первой ночи»: что именно закупать у нас, по каким ценам и в каких объёмах, — считает специалист по антикризисному управлению школы бизнеса «Синергия» Андрей Коновалов.

РФ, напомним, один из крупнейших поставщиков нефти для Китая: доля российской нефти на китайском рынке составляет 15%. Все кейсы с энергоресурсами решают проблемы Китая с поиском поставщиков и дают определённую уверенность в будущем, в том числе в бесперебойности поставок, говорит Коган.

По мнению Коновалова, Китай также сможет использовать Россию в своих целях для давления на Запад, «договариваясь» относительно выгодных для себя контротсанкций РФ в отношении США и стран ЕС.