Oil Price: санкции рекордно увеличили доходы России от нефти и газа Oil Price: санкции рекордно увеличили доходы РФ от нефти и газа, составив 1,8 трлн рублей

Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Санкции Запада не смогли помешать России зарабатывать на экспорте нефти и газа. К такому выводу пришёл аналитик Робер Рапир. В своём материале для американского портала Oil Price он привёл данные экспертов Немецкого института по международным отношениям и безопасности, согласно которым поступления денег в страну выросли наполовину.

Российские доходы от нефти и газа побили очередной рекорд в апреле: 1,8 триллиона рублей за один месяц вместо 1,2 триллиона в марте. Спустя четыре месяца федеральный бюджет получил половину от запланированного дохода от поставок нефти и газа в 2022 году (9,5 триллиона рублей), — сообщил Рапир.

Он напомнил, что ранее уже предупреждал, как заградительные меры могут сыграть на руку Москве. Тогда он прогнозировал, что Россия преуспеет, если сможет продолжать продавать энергоресурсы странам, отказавшимся поддержать санкции.

Рапир уверен, что полностью убрать российскую нефть с рынка и при этом не увеличить её стоимость до $200 невозможно.

Кроме того, c ростом цен повышается привлекательность российской нефти. Например, прямо сейчас у Китая и Индии огромный стимул покупать ее со скидкой, — пояснил аналитик.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что объём добычи нефти в России может упасть с 524 млн тонн в 2021 году до 480–500 млн тонн в 2022 году. По его словам, власти страны ожидают постепенного восстановления добычи после её снижения примерно на 1 млн баррелей в сутки в апреле.