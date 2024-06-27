Огурцы, помидоры, яблоки: на что еще рухнут цены летом 2024-го

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В России поспевает новый урожай овощей и фруктов, а прошлогодний — заканчивается. Поэтому цены на сезонные продукты будут меняться. Рассказываем, какие из овощей и фруктов могут подорожать, а какие, напротив, станут дешевле и доступнее для российского покупателя.

Как выросли и снизились цены на овощи и фрукты за год

По данным Росстата, за последний год (с конца мая 2023-го по 17 июня 2024-го) цены на картофель выросли на 20,86%. Капуста, напротив, подешевела на 8,14%. Цены на репчатый лук оказались выше на 3,69% по сравнению с прошлогодними. Свекла подорожала на 5,4%, морковь — на 3,53%. А вот огурцы и помидоры за год подешевели — на 5,89% и 7,68% соответственно.

Цены на яблоки увеличились на 6,77%, а на бананы — снизились на 1,3%.

В мае лидерами по росту цен (причем не только среди овощей и фруктов) оказались картофель (+25,7% к апрелю), свекла (+21,8%), морковь (+21,4%), лук (+18,3%), капуста (+11%), лимоны (+10,1%) и яблоки (+6,6%). А подешевели больше всего опять же огурцы (–29,2%), помидоры (–18,5%), апельсины (–2%), груши (–0,6%) и свежая зелень (–0,6%).

Как будут меняться цены на овощи

Практически все овощи, представленные на прилавках российских магазинов, в ближайшие месяцы будут только дешеветь.

Цены на картофель, морковь, лук, свеклу и капусту будут снижаться вплоть на начала октября, говорит в беседе с NEWS.ru генеральный директор Экспертно-аналитического центра агробизнеса АБ-Центр Алексей Плугов. «В июне на эти овощи цены всегда на пике, потому что межсезонье. Но по мере сбора нового урожая они пойдут вниз. К октябрю цены могут снизиться примерно вдвое», — отмечает он.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская напоминает NEWS.ru, что недавнее резкое подорожание картофеля было связано с сокращением импорта. «Египет, который нам традиционно поставлял от 300–500 тысяч тонн, именно в мае и июне 2024 года сократил поставки. Сейчас на рынок выводится новый урожай отечественной продукции, и цена пойдет вниз», — говорит она.

На огурцах и помидорах тоже можно будет сэкономить. По словам Плугова, их стоимость снижается на протяжении двух последних месяцев, а к сентябрю они могут подешеветь еще на 30%. До осени также будут дешеветь кабачки, баклажаны и перец, после чего начнется сезонный рост цен, говорит эксперт.

Несмотря на то что в этом году из-за заморозков аграрии столкнулись с непредвиденными расходами (на агрохимические препараты и семена для пересева), овощи будут дешеветь, соглашается Лебединская. По ее оценкам, в ближайшие месяцы можно ожидать снижения «овощных» цен в среднем на 15–20%.

Как изменятся цены на фрукты

В целом цены на фрукты в России будут снижаться до середины сентября, отмечает Алексей Плугов. «Во-первых, на фоне сбора урожая в России. Во-вторых, по причине сезонного снижения цен на большинство видов фруктов в странах, которые поставляют нам свою продукцию. Особенно это касается стран ближнего зарубежья. То есть и импортные фрукты будут дешеветь, и отечественной продукции на прилавках будет много», — объясняет он.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

На сколько снизятся цены, эксперт сказать не берется, потому что все зависит от конкретного фрукта. «Яблоки будут дешеветь независимо от того, сколько их соберут. Это будет период пополнения запасов. Цены на бананы летом также несколько снизятся на фоне конкуренции со стороны других видов фруктов», — рассказывает Плугов.

По словам эксперта, в ближайшие месяцы будут дешеветь груши и виноград. Цены на виноград достигают своего пика в июне, самые низкие цены на этот фрукт — в октябре, продолжает он. Поэтому к середине осени виноград может подешеветь как минимум на 30%, то есть в рознице цены могут упасть примерно на треть, заключает собеседник NEWS.ru.

По мнению Лебединской, в среднем отечественные фрукты (яблоки, сливы, абрикосы) в ближайшие пару месяцев могут подешеветь на 5–10%. «А вот на экзотические фрукты снижения цен мы, скорее всего, не увидим. Это связано с курсовой нестабильностью и удорожанием импорта», — считает она.

Что сейчас происходит с ценами на ягоды

К началу долгожданного сезона черешни аналитики АТОЛ посчитали, как изменились цены на ягоды по сравнению с 2023 годом. Подорожало все. Больше всего россиянам придется заплатить за малину и вишню. Килограмм этих ягод в этом году стоит в среднем 783 и 486 рублей соответственно. Это на 16% больше, чем в 2023 году.

На 15% выросла в цене и клубника, ее средняя стоимость достигла 551 рубля. На 12% подорожали смородина, ежевика и черешня — килограмм можно приобрести за 563, 996 и 509 рублей соответственно. Меньше всех (на 8%) увеличилась стоимость голубики — до 998 рублей.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Как ранее писал NEWS.ru, причиной роста цен на ягоды стали аномальные холода. 7 мая в Москве и Подмосковье даже выпал снег. Этот день стал самым холодным за последние 25 лет, отмечали специалисты. В связи с погодными условиями в столице был продлен отопительный сезон. Отрицательная температура наблюдалась и в южных регионах России.

Майские заморозки сильнее всего ударили по урожаю черной смородины и садовой земляники (ее же называют клубникой). Довольно большой объем первого урожая ягод был потерян на юге центральной полосы России — частично в Воронежской, Липецкой, Тамбовской, Белгородской областях, а также в Татарстане и Башкирии, рассказывала директор Ягодного союза Ирина Козий.

По наблюдениям специалистов, на голубику самая низкая цена наблюдается в августе (ягода преимущественно привозится в Россию из Марокко). А вот черешню дешевле купить уже не получится. Как правило, самые низкие цены на эту ягоду фиксируют в июне.

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