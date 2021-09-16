Ограничения экспорта из Вьетнама повлияют на мировые поставки кофе и одежды

Блокировка экспорта из Вьетнама ограничила мировые поставки кофе и других товаров, по данным аналитического агентства Fitch Solutions. Об этом сообщает американский канал CNBC. Аналитики прогнозируют нарушения в цепочках поставок, для которых экспорт из Вьетнама играет ключевую роль. Пострадают производители спортивной одежды, кофе и полупроводников.

Виной всему ограничения, введённые во Вьетнаме из-за распространения COVID-19, которые продлятся до конца сентября. Данная мера может отразиться на стоимости кофе, одним из крупнейших поставщиков которого является Вьетнам. Цены на кофе могут оставаться «относительно высокими» до 2022 года, считают аналитики Fitch Solutions. Кроме того, Вьетнам играет важную роль в глобальных производственных цепочках поставок. Основные производители спортивной одежды Nike, Under Armour и Lululemon, а также микросхем Samsung Electronics зависят от экспорта из Вьетнама.

Напомним, что Вьетнам — это крупнейший поставщик орехов кешью, с одной третьей глобальной доли, также крупнейший производитель чёрного перца — одна треть мирового рынка, и второй по величине экспортёр риса в мире после Таиланда. Кроме того, Вьетнам — первая страна дальнего зарубежья, которая подписала соглашение о свободной торговле со странами Евразийского экономического союза.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с вьетнамским лидером Нгуен Суан Фуком. Главы государств обсудили несколько перспективных тем сотрудничества в торгово-экономической и энергетической сферах. В частности, ход реализации соглашения о свободной торговле между государствами — членами Евразийского экономического союза и Вьетнамом. Кроме того, в ходе беседы были упомянуты вопросы взаимодействия двух стран по линии диалога Россия — АСЕАН.