В ВШЭ назвали бессмысленной мерой ограничение тарифов на перевозки

Перевозчики не могут искусственно занижать стоимость услуг, как предлагает Минтранс, это не поможет сдержать рост цен, заявил директор Института экономики транспорта и транспортной политики ВШЭ Михаил Блинкин Telegram-каналу «Радиоточка НСН». Доля логистики в стоимости товаров слишком низкая, считает он.

Перевозка продуктов — остроконкурентный рынок, там нет никаких монополий даже близко. Можно их просить, уговаривать, но им нужно покупать каждый день топливо. Посмотрите на заправках, как меняется цена на моторное топливо? Себестоимость перевозок детерминируется внешними факторами, из них самое главное — цена топлива. <...> В этих координатах живёт любой бизнесмен, он может, чтобы не ссориться с руководством, затормозить тарифы. А дальше-то что делать? Бензин становится дороже, бывает, что каждую неделю. Сдерживание цен за счёт переговоров с бизнесом — это успокоительные меры. Это плацебо, а не лекарство, — сказал Блинкин.

Он добавил, что для сдерживания цен необходимо макроэкономическое регулирование и низкая инфляция в стране, а затрагивать тему конкуренции не имеет смысла.

Ранее на совещании в Минтрансе предложили предложили сдерживать цены на продукты через рекомендацию перевозчикам не повышать тарифы на доставку. Инициатива рассчитана на усиление контроля за формированием цен по всей цепочке.