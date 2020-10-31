Оформление пособий на детей от трёх до семи лет упростили в РФ

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Малообеспеченным российским семьям с 1 ноября 2020 года стало проще оформить пособие на детей в возрасте от трёх до семи лет. Соответствующее распоряжение подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Теперь родители могут не предоставлять сведения об алиментах для получения выплаты. Данную информацию госорганы начали получать через систему межведомственного электронного взаимодействия.

Пособия на детей будут увеличены в следующем году до размеров полноценного прожиточного минимума. Семье с ребёнком от полутора до трёх лет и с доходом на одного члена семьи меньше двух прожиточных минимумов можно будет получать детское пособие в размере одного прожиточного минимума. В семье, где ребёнку от трёх до семи лет и доходы на одного члена семьи составляют меньше одного прожиточного минимума, можно получить пособие в размере половины прожиточного минимума, писал NEWS.ru ранее.

Президент России Владимир Путин предложил ввести ежемесячные выплаты для малоимущих семей в ходе послания к Федеральному собранию в январе 2020 года. Помощь могут получить семьи, чей доход не превышает минимальный размер оплаты труда

