Офис Зеленского призвал США ввести новые санкции против России

https://static.news.ru/photo/9735b9a6-7dd6-11eb-a796-96000091f725_660.jpg Фото: Jens Büttner/dpa/Global Look Press

Киев призывает администрацию президента США Джо Байдена ввести в отношении России «новый всеобъемлющий санкционный режим». Ограничения должны коснуться строящегося газопровода «Северный поток — 2».

С таким обращением выступила заместитель главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Юлия Свириденко. Она также предложила США присоединиться к переговорному процессу по Донбассу в «нормандском» и «минском» форматах, чтобы сделать их более эффективными, сообщает ТАСС.

Мы будем очень признательны, если США рассмотрят введение нового всеобъемлющего санкционного режима. Было бы замечательно, если бы санкции касались и «Северного потока — 2». Прекращение этого проекта критически важно для нас, — цитирует её агентство.

Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что запуск «Северного потока — 2» принесёт ущерб экономике страны в размере около полутора миллиардов долларов в год — это будет связано с потерей ресурсов и рабочих мест.

Проект «Северный поток — 2» предполагает прокладку двух нитей газопровода от побережья РФ по дну Балтики до Германии, мощность которых составит 55 миллиардов кубометров газа в год. Против реализации проекта активно выступают США, намеревавшиеся продавать в Европу собственный сжиженный природный газ, Украина и ряд европейских государств.

Ранее NEWS.ru писал, что Украина подготовилась к пуску газопровода «Северный поток — 2».