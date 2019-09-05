https://static.news.ru/photo/01df4666-cff8-11e9-abd9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Juan Carlos Hernandez/Global Look Press

Посол Венесуэлы в Москве Карлос Рафаэль Фариа Тортоса сообщил, что офис венесуэльской государственной нефтедобывающей компании PDVSA в самое ближайшее время откроется в Москве.

Совсем скоро офис PDVSA начнет свою работу в Москве, — цитирует ТАСС слова дипломата.

Некоторое время назад министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса говорил о том, что в Москве будут работать сотрудники PDVSA из лиссабонского отделения компании.

Как писал ранее News.ru, Штаты ввели санкции в отношении венесуэльской государственной нефтедобывающей компании PDVSA. Под них попали более трёх десятков судов и два предприятия, поставляющие нефть на Кубу. Власти Боливарианской Республики назвали действия Вашингтона преступлением против человечества.