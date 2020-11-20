Официальный курс евро снизился на 16 копеек

https://static.news.ru/photo/0a9af51e-2990-11eb-b89e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Центробанк установил курс евро на 19 ноября в размере 90,2314 рубля, что на 15,89 копейки ниже, чем установленный днём ранее.

Доллар подешевел на 32,62 копейки, до 75,9268 рубля, говорится на сайте Банка России. Таким образом, бивалютная корзина ($0,55 и €0,45) при расчёте по официальному курсу будет дешевле на 25,09 копейки и станет оцениваться в 82,3639 рубля.

С начала нынешнего года российский рубль существенно обесценился к доллару, а по отношению к евро нацвалюта обновила шестилетний максимум. Крутое пике рубля разгоняет инфляцию, однако не так сильно, как думают некоторые. Рост цен отчасти сдержало падение спроса на импорт. Впрочем, по оценкам экспертов, цены ещё не в полной мере отыграли девальвацию.

Как писал NEWS.ru, 18 ноября на открытии Московской Биржи рыночный курс евро увеличился на 0,25% — до 90,6775 рубля. Американская валюта подорожала на 0,13% и достигла отметки в 76,32 рубля.