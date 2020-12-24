Официальный курс евро на пятницу снизился до 91,35 рубля

https://static.news.ru/photo/a7e8b0fc-45df-11eb-81aa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Boris Roessler/dpa/Global Look Press

Европейская валюта снизилась по отношению к российской на 63,35 копейки и остановилась на отметке в 91,3487 рубля. Такой курс установил на 24 декабря Банк России.

Доллар по официальному курсу регулятора снизился на 61,79 копейки, до 74,8392 рубля.

Бивалютная корзина (0,55 доллара и 0,45 евро) потеряла в стоимости, согласно официальным курсам ЦБ на пятницу, 62,49 копейки, составив 82,2685 рубля.

При этом финансист Артём Тузов считает маловероятным, что в ближайшем будущем рубль сможет достаточно укрепиться, чтобы курс доллара к российской валюте опустился до 65 рублей. Среди главных негативных факторов, которые мешают восстановлению рубля, он назвал низкие нефтяные котировки, пандемию коронавируса и угрозу очередных санкций США в отношении РФ.

Эксперты, однако, прогнозируют, что глобальный рынок нефти будет восстанавливаться в будущем году после первого в истории «шока спроса». Но прогнозируемая величина прироста не сможет перекрыть падения 2020 года, и объёмы к концу года не достигнут докризисных показателей, писал NEWS.ru.