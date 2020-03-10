https://static.news.ru/photo/90201b3a-62bf-11ea-b6b1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Официальный курс евро расчётами на 11 марта 2020 года вырос на 6,02 рубля — до отметки 81,86 рубля за единицу. Накануне курс доллара резко поднялся на старте торгов Московской Биржи после обвала цен на нефть 9 марта 2020 года. Американская валюта прибавила сразу 4 рубля — до отметки 72 рубля 77 копеек.

Нефтяные котировки 9 марта обрушились на 30%, обновив минимумы за четыре года. Это произошло после того, как страны ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров сделки, ни о её продлении. Акции «Роснефти» в начале дня 10 марта 2020 года рухнули на 12,2%, «Газпрома» — на 12,8%. ЛУКОЙЛ теряет 14% после обвала нефтяных котировок.

Банк России 10 марта начинает упреждающую продажу иностранных денежных средств на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила. Операции будут проводиться с учётом фактически складывающейся цены нефти и её влияния на операции Фонда национального благосостояния (ФНБ) в апреле.

Ранее NEWS.ru сообщал, что обвал нефтяных котировок был ожидаем и спровоцирован, прежде всего, новостями по ценам и добыче нефти саудовской госкомпании Saudi Aramco. Такое мнение высказал глава Минэнерго РФ Александр Новак.

По его словам, реакция рынка последовала незамедлительно. Несмотря на обвал российской валюты и акций сырьевых компаний РФ, 10 марта удалось частично отыграть падение. Новак отметил, что рынки восстановились и прибавили в росте примерно на 7%.