ОЭСР и ООН предрекли рост числа голодающих до 19 млн человек к 2024 году ОЭСР и ООН предрекли продолжение борьбы с голодом из-за роста потребления продовольствия

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Эксперты Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Продовольственной и сельскохозяйственной организации (FAO) ООН заявили, что в следующем десятилетии мировое сельхозпроизводство будет расти на 1,1%. При этом рост потребления продовольствия ежегодно будет расти на 1,4%, пишет «Коммерсант».

Согласно этим подсчётам, искоренить голод к 2030 году, как этого хочет ООН, не удастся. Для этого рост производительности АПК должен составить 28%, что втрое превышает показатели 2010–2020 годов. Мировое потребление продовольствия будет расти за счёт стран с низкими и средними доходами и высокой рождаемостью, следует из доклада FAO и ОЭСР «Сельскохозяйственный прогноз на 2022–2031 годы».

Рост производства растениеводческой продукции составит в целом за 10 лет 18%. Это произойдёт за счёт инвестиций в производительность, включая селекцию растений, что обеспечит 80% роста. Ещё 15% придётся на увеличение территории пахотных земель и 5% на увеличение интенсивности их возделывания.

Рост животноводства и рыбоводства составит 16% за счёт улучшения содержания животных и их более интенсивного кормления. Рост птицеводства на 16% обеспечит до 45% увеличения производства мяса за счёт его устойчивой рентабельности.

Эксперты полагают, что при базовом сценарии мир не сможет достичь поставленной ООН цели по искоренению голода к 2030 году. Для этого рост мировой урожайности должен составить 24%, что вдвое выше, чем за последнее десятилетие.

Ещё больше может отдалить от цели продолжительный рост цен на энергоресурсы и необходимую аграриям продукцию. Конфликт на Украине приведёт к сокращению экспортных объёмов продукции АПК из этой страны до 20% от обычных объёмов. На фоне роста цен в 2022–2023 годах число голодающих в мире вырастет на 8–13 млн человек, а в 2023/2024 сельхозгоду в случае дефицита экспорта из России и Украины и отсутствия альтернативных поставок это число вырастет до 19 млн.

Ранее страны «Большой семёрки» (G7) обязались не вводить санкции, которые способны нанести ущерб продовольственному сектору, в том числе против России. Также на саммите условились выделить $4,5 млрд на защиту от голода наиболее уязвимых слоёв населения.