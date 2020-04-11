Одобрена сводная стратегия развития обрабатывающей промышленности

https://static.news.ru/photo/765d7de6-7bc4-11ea-8c26-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российское правительство поддержало сводную стратегию развития обрабатывающей промышленности до 2024 года и на период до 2035 года.

Как отметил премьер-министр Михаил Мишустин, цель стратегии заключается в формировании конкурентоспособного на мировом рынке промышленного сектора с высоким потенциалом.

Стратегия включает увеличение доли обрабатывающей промышленности в ВВП с 14% до 17%. Ежегодные темпы производства должны расти на 4,5% до 2025 года, а далее — на 3%.

Как писал NEWS.ru, ранее президент РФ Владимир Путин провёл совещание о мерах поддержки оборонно-промышленного комплекса. Российский лидер в режиме видеоконференции обсудил с министрами, главами регионов и руководителями предприятий ОПК обеспечение безопасности страны и национальных интересов в сложившихся условиях.