Одобрена сводная стратегия развития обрабатывающей промышленности

Российское правительство поддержало сводную стратегию развития обрабатывающей промышленности до 2024 года и на период до 2035 года.
Как отметил премьер-министр Михаил Мишустин, цель стратегии заключается в формировании конкурентоспособного на мировом рынке промышленного сектора с высоким потенциалом.
Стратегия включает увеличение доли обрабатывающей промышленности в ВВП с 14% до 17%. Ежегодные темпы производства должны расти на 4,5% до 2025 года, а далее — на 3%.
Как писал NEWS.ru, ранее президент РФ Владимир Путин провёл совещание о мерах поддержки оборонно-промышленного комплекса. Российский лидер в режиме видеоконференции обсудил с министрами, главами регионов и руководителями предприятий ОПК обеспечение безопасности страны и национальных интересов в сложившихся условиях.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен