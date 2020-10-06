Одобрен проект протокола соглашения с Люксембургом о налогообложении

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Российское правительство согласовало проект протокола о внесении поправок в соглашение об избежании двойного налогообложения с Люксембургом.

Согласно данным пресс-служб кабмина, утверждённый премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным документ, определяет список исключений, в соответствии с которыми в отношении доходов в виде дивидендов и процентов будет применяться льготный режим, который устанавливает ставку налога у источника в размере 5%. Их действие будут распространяться на институциональные инвестиции и публичные компании, у которых не менее 15% акций находятся в свободном обращении, а также владеющие менее 15% капитала компании, выплачивающей указанные доходы, в течение года.

Помимо этого, исключение касается процентных доходов таких компаний, выплачиваемых по банковским кредитам, по обращающимся еврооблигационным займам и по долговым обязательствам перед правительствами, центральными банками, пенсионными фондами и страховыми компаниями стран — участников соглашения.

Ранее NEWS.ru писал, что российский кабмин утвердил проект протокола о внесении поправок в конвенцию об избежании двойного налогообложения с Мальтой.