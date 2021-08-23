Одноразовая жизнь: россияне дождались свою прибавку к пенсиям

Праздник будет у людей, если на выборах победит «Единая Россия». Нежданно-негаданно президент Владимир Путин попросил партию, «когда она сформирует фракцию в Думе», позаботиться о единоразовой прибавке к пенсии в размере 10 тысяч рублей. В этом решении прекрасно всё, от места, где оно озвучено, до условий, при которых пенсионерам достанутся деньги. Гордые россияне заметили проявление заботы со стороны главы государства, но виду не подали, что очень этому рады. Нужны ли дополнительные деньги нашим гражданам и как изменится жизнь страны, когда они их получат, — в материале NEWS.ru.

Ждать осталось недолго

Во время встречи президента Владимира Путина с активом партии «Единая Россия» глава государства предложил вместо запланированной надбавки в тысячу рублей увеличить в десять раз единоразовую выплату пенсионерам. Такое решение продиктовано стремительным ростом цен. И действительно, пенсионеры наиболее подвержены негативному воздействию инфляции, поскольку не могут увеличить свой доход самостоятельно. Помочь им в этой ситуации — дело безусловно необходимое.

Владимир Путин Михаил Воскресенский/РИА Новости

Я бы попросил «Единую Россию», когда она сформирует фракцию в Думе, определённым образом отреагировать и предлагаю дополнительно выплатить пенсионерам в этом году разовую выплату в размере 10 тысяч рублей, — сказал Путин.

Логика действий президента понятна. Пенсионеры, как и военные, которым тоже пообещали одноразовую выплату в 15 тысяч рублей, — это несвободные в экономическом смысле люди, их мобильность очень ограничена. Военные не могут увеличить свой доход, найдя более оплачиваемую работу. Равно как и пенсионеры зависят от фиксированных выплат, которые хоть и индексируются, однако растущая инфляция может «съедать» надбавки. Однако сформулировано предложение о выплатах в несколько неудачной форме, что вызвало негативную реакцию у некоторых граждан. Так, экономист профессор МГУ Наталья Зубаревич в разговоре с NEWS.ru сказала, что это ход — «стандартная покупка голосов перед выборами».

Технологии покупки лояльности в России работают давно. Пенсионеры возьмут и будут довольны. Военные возьмут и будут довольны. Наталья Зубаревич специалист в области социально-экономического развития регионов специалист в области социально-экономического развития регионов

Она считает, что власть не упустила возможность ещё раз показать, как для неё важны силовики. Однако так ли это? Действительно ли это попытка как-то повлиять на голоса избирателей? Причём 15 тысяч рублей для военных — это более чем скромно. Некоторые критики отмечают, что размер выплат ничтожен по сравнению с возможностями государства. Да и в мировую практику уже вошла раздача денег правительствами, от которой Россия сильно отстаёт. В общем, на подкуп это не очень похоже, хотя россияне будут и этому рады. Но вот повлияет ли это на их выборные предпочтения?

Неряшливость политтехнологий

Решение может иметь обратный эффект — даст хороший повод для критики власти, которая будет растиражирована среди активно голосующей части населения. Может быть, на это и расчёт и политтехнологи подставляют главу государства?

Известный экономист и публицист Михаил Делягин выразил надежду в разговоре с NEWS.ru, что имела место просто неряшливость формулировки.

У Владимира Владимировича крайне образный язык, и возможно, он сказал не совсем то, что хотел сказать. Я надеюсь, что это просто неряшливость в выборе формулировки. В противном случае может возникнуть ощущение, что если люди проголосуют за «Единую Россию», тогда пенсионерам дадим, а если «Единая Россия» получит слишком мало, тогда пенсионерам не дадим. Если это не неряшливость, то очень походит на подкуп избирателей, а это уже статья Уголовного кодекса. Михаил Делягин экономист, политик, публицист экономист, политик, публицист

Делягин отметил, что форма, в которой высказано поручение, может быть юридическим поводом для снятия «Единой России» с выборов.

Если я скажу своим избирателям, что если вы за меня проголосуете, то я вам бесплатно раздам свою книжку. После этого меня снимают с выборов в течение трёх суток, и ни один адвокат меня защищать не будет. Михаил Делягин экономист, политик, публицист экономист, политик, публицист

Эксперт подчеркнул, что деньги россиянам действительно нужны и в основном они будут потрачены в России, что благоприятно скажется на экономике. Произойдёт оживление делового оборота. Около 80% этих денег вернётся в бюджеты разных уровней.

Это не трата, это инвестиция в страну. Деньги вернутся в бюджетную систему. В основном люди думают про еду и одежду, про погашение долгов по кредиту, про погашение долгов по ЖКХ, — сказал Делягин NEWS.ru.

Экономист подчеркнул, что деньги — это не запись в бухгалтерской книге, а поток, который должен обогащать экономику, а в настоящий момент страну морят денежным голодом. И все эти выплаты похожи на подачки. Надо от подачек переходить к выполнению своих обязанностей перед страной, в Конституции которой написано, что каждый имеет право на жизнь. А значит государство должно это право обеспечить не заниженным прожиточным минимумом, а реальными доходами граждан, сказал Делягин.

Михаил Делягин Сергей Булкин/NEWS.ru

Однако может ли за решением дать пенсионерам деньги скрываться хитрость — заменить более дорогую идею, которая рассматривается с весны — о восстановлении индексации пенсии работающим пенсионерам? Цена вопроса — 2 трлн рублей. Делягин считает, что президент эту задачу, скорее всего, не решает, но на это может пойти Минфин. Путину важно улучшить отношение к власти, поэтому он задаёт вопрос, как это сделать, как дать людям деньги, и даёт поручение партии, с которой связан, а Минфин решает, как дать людям поменьше денег, отметил экономист.

Злые языки уверены в том, что идея выплатить пенсионерам деньги, которых они достойны, — это попытка улучшить образ «Единой России», да ещё и малой кровью. Конечно, единовременные выплаты обходятся государству дешевле, чем хорошие доходы россиян на постоянной основе. Однако хуже всего то, что вся система одноразовых выплат фиксирует давний российский порок — раздаточную экономику. Одноразовые выплаты, одноразовые люди, одноразовая жизнь. Вряд ли можно таким отношением «подкупить» избирателя, поэтому злые языки на сей раз, скорее всего, не правы.

Над материалом также работала Марина Ягодкина.