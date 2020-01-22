https://static.news.ru/photo/4ada686c-3daa-11ea-91dd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Коронавирус из Китая, вызывающий пневмонию, стал одним из конъюнктурных факторов, влияющих на курс рубля в начале 2020 года. Об этом журналистам 23 января сообщил аналитик Илья Григорьев.

По словам эксперта, распространение вируса может привести к ряду экономических проблем. В их числе приостановка работы предприятий и учреждений на территории КНР, ограничения на транспортировку сельскохозяйственной продукции в азиатском государстве. Также из-за вируса могут возникнуть проблемы с транспортной и логистической системой Китая.

Рынок реагирует на эти риски снижением, считая их неконтролируемыми. И это несмотря на то, что указанные проблемы из-за распространения являются лишь предположениями.

Рубль стал одной из валют, затронутой данным фактором. На его волне и по совокупности с другими обстоятельствами курс доллара приблизился к отметке 62 рубля. Есть все основания полагать, что рубль оказался на пороге смены тренда укрепления на тенденцию к ослаблению. Это делает его уязвимым к внезапностям, — приводит слова Григорьева «Российская газета».

Аналитик предполагает, что к началу марта 2020 года курс будет составлять 64 рубля за доллар и 72 за евро.

Ранее NEWS.ru писал, что руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Виктор Зуев рассказал, что угроза распространения опасного коронавируса в России отсутствует.