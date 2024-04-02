Один из российских разработчиков софта стал убыточным Разработчик программного софта «МойОфис» стал убыточным

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская компания «Новые облачные технологии» (НОТ), занимающаяся разработкой программного обеспечения «МойОфис», по итогам 2023 года стала убыточной, передает РБК. Выручка в сравнении с 2022 годом снизилась на 43,8%, уточнили авторы статьи.

По итогам 2023 года выручка «Новых облачных технологий» снизилась на 43,8% по сравнению с 2022 годом и составила около 1,9 млрд рублей. Она получила чистый убыток 5,2 млрд рублей вместо прибыли 386,5 млн рублей годом ранее, — отметили журналисты.

В компании объяснили плохие показатели общим снижением темпов импортозамещения офисного софта. Кроме этого, НОТ продолжает конкурировать с западными разработчиками, несмотря на их уход из России.

Ранее стало известно, что американский разработчик софта Autodesk запретил российским компаниям использовать свои программные продукты. Свое решение там объяснили 12-м пакетом санкций Евросоюза против России, который блокирует предоставление услуг для промышленного дизайна.

До этого представители крупных российских банков на совещании в ЦБ в августе предложили на два года отложить срок перехода на российский системный софт. Инициативу сдвинуть дату с 2025 года на 2027-й поддержали РСХБ, Газпромбанк, Промсвязьбанк, ВТБ, ДОМ.РФ.