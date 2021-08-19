Один из лидеров российского винного рынка заявил об огромном ущербе

Один из крупнейших в России производителей вина — компания «Фанагория» — столкнулся с огромным уроном для своих виноградников. Это было обусловлено непогодой в Краснодарском крае, сообщается на сайте фирмы.

Отмечается, что в первой половине августа в районе, где собирается урожай, выпала почти годовая норма осадков. В результате этого пострадала большая часть виноградников, расположенных на Тамани, в районе станицы Гостагаевской и Су-Псехи.

В компании подчеркнули, что в результате ливневых дождей был смыт плодородный слой грунта. В то же время сельскохозяйственную технику пока невозможно задействовать из-за размытых дорог, объяснил главный агроном «Фанагории-Агро» Николай Мороз.

Из-за обильных дождей виноградные ягоды начали лопаться, что в свою очередь может привести к появлению грибка и других болезнетворных микроорганизмов. По данным Национального союза агростраховщиков (НСА), общий ущерб российских аграриев в районах с наиболее экстремальными погодными условиями уже составил 19 млрд рублей.

В «Фанагории» же пока не стали делать прогнозы по урожаю в этом году, но заявили об очень большом ущербе для итоговой прибыли компании. В некоторых регионах Краснодарского края ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС).

Ранее сообщалось, что виноделы Крыма столкнулись с подорожанием ягод. Это произошло из-за резкого взлёта цен, cвязанного с запретом на использование импортного сырья для производства отечественного вина. Так, оптовая стоимость килограмма винограда для крымских производителей составила 150 рублей, местами достигая до 200 рублей.