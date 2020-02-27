Сбербанк заложил в макроэкономический прогноз на 2020 год более крепкий рубль, чем ожидалось в декабре. Это следует из презентации итогов его работы по МСФО за IV квартал 2019 года (есть в распоряжении редакции NEWS.ru). В банке полагают, что среднегодовой курс доллара в этом году составит 63,8 рубля, а не 64,5 рубля, как ожидалось ранее.

Ожидания «Сбера» на 2021 и 2022 годы также улучшены: в 2021-м он рассчитывает на среднегодовой курс 64,5 рубля за доллар против декабрьской оценки в 65 рублей, а в 2022 году — 65 рублей против 65,5 рубля ранее.

По итогам 2019-го среднегодовой курс рубля составил 64,7, отмечается в отчетности Сбербанка. В IV квартале средний курс укрепился по сравнению с началом года до 63,7 рубля. В основном это произошло за счёт притока капитала в развивающиеся страны, к которым относится и РФ, следует из отчёта финорганизации.

По прогнозу правительства, среднегодовой курс доллара в 2020 году пересмотрен в сторону укрепления нацвалюты до 63,9 рубля за доллар с 65,7 рубля. Прогнозы по среднегодовому курсу доллара на 2021 и 2022 годы остались без изменений — 66,1 рубля и 66,5 рубля за доллар соответственно.

Также банк пересмотрел свои ожидания и по ключевой ставке ЦБ на конец 2020 года. «Сбер» предвидит её на уровне 5,5% вместо 6% в декабре. В презентации подчёркивается, что на 2021–2022 годы ставка по-прежнему заложена в размере 6% при инфляции 4% в этот период. Банк также ожидает, что ключевая ставка ЦБ на конец 2022 года будет на уровне 6%.

В свою очередь, Минэкономразвития ожидает инфляцию в I квартале 2020 года на уровне 2,2–2,3% к аналогичному периоду прошлого года. В базовом сценарии прогноза ЦБ темпы роста ВВП по итогам I квартала 2020 года вернутся на уровень чуть выше 2%. В дальнейшем этот показатель будет медленно снижаться и к концу 2022 года составит 2,2%.

Стоит напомнить, что ключевая ставка в настоящее время составляет 6%, что является нижней границей нейтрального диапазона. ЦБ в середине февраля заявил, что может уменьшить ставку ещё раз на одном из ближайших заседаний. Если ставка опустится ниже 6%, это будет означать выход регулятора на стимулирующую политику, допускают аналитики.

Что касается выхода более благоприятного прогноза по курсу рубля от Сбербанка, я бы с опаской смотрел на ожидаемый уровень в 63,8 рубля за доллар. Текущая ситуация с коронавирусом уже обвалила мировые фондовые рынки, а также нефтяные котировки. Никита Моисеев доцент кафедры математических методов в экономике РЭУ имени Плеханова доцент кафедры математических методов в экономике РЭУ имени Плеханова

К сожалению, отмечает эксперт, полностью нивелировать влияние цен энергоносителей на курс национальной валюты в настоящее время не получается. «В связи с этим, рубль также оказался под давлением», — говорит он.

Моисеев замечает, рассчитывать, что данный обвал рынков — кратковременное явление, пока не приходится, поскольку развитие эпидемии не находится под полным контролем ВОЗ.

В свете вышесказанного он ожидает средний курс доллара в 2020 году в диапазоне 64-68 рублей.

В свою очередь, создатель клуба венчурных инвесторов iTLEADERS Егор Клопенко говорит, что рубль не может укрепиться в условиях понижения стоимости нефти и общемирового спада экономики. «Это невозможно, и в ближайшие два месяца мы увидим продолжение падения», — предупреждает он.

Более того, продолжает аналитик, после продажи акций Сбербанка высока вероятность падения всего индекса Московской биржи, так как сейчас достаточно очевидным представляется тот факт, что рост акций биржи на фоне прибыли Газпрома и Сбербанка в 2019 году был следствием «далеко нерыночных вещей».