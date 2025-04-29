Один банк посоветовал акционерам выплату дивидендов Наблюдательный совет ВТБ рекомендовал выплату дивидендов по 25,58 рубля за акцию

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Наблюдательный совет ВТБ рекомендовал акционерам выплату дивидендов из прибыли за 2024 год по 25,58 рублей за акцию, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение банка. В организации посчитали рекордную прибыль в размере 275,75 млрд рублей. Это соответствует половине чистой прибыли группы по МСФО за 2024 год.

Из них 137,4 млрд рублей — дивиденды по обыкновенным акциям. Размер дивидендов на одну обыкновенную акцию составит 25,58 рублей, — говорится в сообщении.

Общее годовое собрание акционеров, где рассмотрят соответствующий вопрос, пройдет 30 июня. В прошлом году группа ВТБ перевыполнила показатели, которые предусмотрены Стратегией развития по прибыли и количеству активных розничных клиентов, отметил председатель правления банка Андрей Костин. По его словам, в итоге наблюдательный совет поддержал предложение менеджмента организации и решил рекомендовать выплату дивидендов на год раньше, чем планировалось изначально.

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