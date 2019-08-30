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Объявленные президентом США Дональдом Трампом новые пошлины на товары из Китая вступили в силу.

Под действие пошлины в 15% попадёт китайская импортируемая продукция объёмом в $112 млрд. В частности, подразумевается одежда и обувь.

Теперь пошлины затрагивают более чем две трети привозимых из КНР в Соединённые Штаты товаров массового потребления. После введения новых мер пошлины распространяются на 87% китайской текстильной продукции, которую приобретает американская сторона, а также на 52% обуви.

Многие американские компании считают, что сложившаяся ситуация окажет негативное влияние на стоимость продукции, передаёт Associated Press .

Ранее News.ru писал, что Трамп рассказал о количестве компаний, которые намерены покинуть Китай из-за торговой войны в ближайшее время. По его словам, на такой шаг готовы пойти 13% компаний, и это не предел.