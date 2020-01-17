https://static.news.ru/photo/e110f740-3924-11ea-b88b-fa163e074e61_660.jpg Фото: www.gazprom.ru

Расширение проекта «Сахалин-2» на Дальнем Востоке не приостановлено. В настоящее время вопрос находится в повестке, ведётся оценка ресурсной базы.

По мнению председателя концерна Shell в России Седерика Кремерса, оценка ресурсной базы для третьей очереди проекта может занять более года. При этом сроки не окажут влияния на конкурентные позиции проекта, который расположен близко к основным потребителям.

Мы исходим из того, что ресурсы «Сахалина-1» не будут доступны нам, поэтому компания Sakhalin Energy должна работать над развитием собственных ресурсов и теми возможностями, которые находятся рядом, — цитирует ТАСС Кремерса.

«Сахалин-2» — это крупный проект по сжижению газа на Дальнем Востоке Российской Федерации, финансируемый за счёт иностранного капитала.

О возможном расширении проекта по сжижению газа «Сахалин-2» заявил Владимир Путин в апреле 2019 года на заседании круглого стола второго Международного форума «Один пояс — один путь» в Пекине, писал NEWS.ru.