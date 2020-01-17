Расширение проекта «Сахалин-2» на Дальнем Востоке не приостановлено. В настоящее время вопрос находится в повестке, ведётся оценка ресурсной базы.
По мнению председателя концерна Shell в России Седерика Кремерса, оценка ресурсной базы для третьей очереди проекта может занять более года. При этом сроки не окажут влияния на конкурентные позиции проекта, который расположен близко к основным потребителям.
Мы исходим из того, что ресурсы «Сахалина-1» не будут доступны нам, поэтому компания Sakhalin Energy должна работать над развитием собственных ресурсов и теми возможностями, которые находятся рядом, — цитирует ТАСС Кремерса.
«Сахалин-2» — это крупный проект по сжижению газа на Дальнем Востоке Российской Федерации, финансируемый за счёт иностранного капитала.
О возможном расширении проекта по сжижению газа «Сахалин-2» заявил Владимир Путин в апреле 2019 года на заседании круглого стола второго Международного форума «Один пояс — один путь» в Пекине, писал NEWS.ru.
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