Оценены шансы России в борьбе за золотовалютный резерв ЦБ

Западные страны после начала военной спецоперации России на Украине заморозили около половины золотовалютных резервов ЦБ, сегодня появилась новость, что власти РФ уже готовят судебные иски для их возврата, заявил кандидат экономических наук Михаил Беляев.

Это будет не скоро, надо готовиться к тому, что решения такого рода и все, что касается международных судов это перспектива не на месяцы и хорошо если это закончится в течении года, а так как наш случай экстраординарный, с беспрецедентным политическим давлением, все и вовсе может затянуться на гораздо больший срок, — сказал Беляев.

Также эксперт в разговоре с NEWS.ru рассказал, какие шансы у России в этом процессе.

Всё-таки это очень правильное решение, обращаться в суд. Исходя из современных реалий есть надежда если и не на полную победу то хотя бы частичную разморозку наших активов, что несомненно очень сильно облегчит экономическую ситуацию в стране. В целом шансы на победу есть и это радует, — отметил Беляев.

Ранее министр финансов Антон Силуанов пригрозил, что Москва обратится в суды в случае объявлении Западом стране дефолта по неисполнению обязательств по евробондам.

Также сегодня Центробанк спрогнозировал падение инфляции до 8% в 2023 году.