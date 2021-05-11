Объёмы «зелёной» электроэнергии выросли на 45%

Международное энергетическое агентство подсчитало, что «зелёная» экономика в 2020 году установила новый рекорд, сообщает CNBC.
Так, объёмы произведённой альтернативными путями электроэнергии
Лидером в области возобновляемой энергетики оказался Китай, где за указанный срок было установлено свыше 80% новых солнечных батарей и ветряных электростанций. Эксперты полагают, что популярность использования экологически чистой электроэнергии будет расти и в ближайшие годы, при этом наибольший упор будет сделан на развитие солнечной энергетики.
Ранее эксперты Всемирного экономического форума (ВЭФ) сообщали, что пандемия коронавируса ставит под угрозу глобальный переход к альтернативным источникам энергии.