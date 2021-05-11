Объёмы «зелёной» электроэнергии выросли на 45%

https://static.news.ru/photo/ac7a7330-b27c-11eb-99fa-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Международное энергетическое агентство подсчитало, что «зелёная» экономика в 2020 году установила новый рекорд, сообщает CNBC.

Так, объёмы произведённой альтернативными путями электроэнергии выросли на 45%. По данным аналитиков, это связано со стремлением многих стран перейти на «зелёную» энергетику и электромобили. Влияние также оказали вызванные пандемией коронавируса сбои в поставках угля и газа для традиционных источников электроэнергии.

Лидером в области возобновляемой энергетики оказался Китай, где за указанный срок было установлено свыше 80% новых солнечных батарей и ветряных электростанций. Эксперты полагают, что популярность использования экологически чистой электроэнергии будет расти и в ближайшие годы, при этом наибольший упор будет сделан на развитие солнечной энергетики.

Ранее эксперты Всемирного экономического форума (ВЭФ) сообщали, что пандемия коронавируса ставит под угрозу глобальный переход к альтернативным источникам энергии.