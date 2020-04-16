Объём выданных в РФ микрозаймов снизился в апреле на 50%

https://static.news.ru/photo/a24e2386-7f7c-11ea-981b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Спад обращений за оформлением микрокредитов зафиксирован в России в апреле 2020 года, сообщили в БКИ «Эквифакс».

В БКИ отметили, что микрофинансовые организации изначально работают с более рискованным профилем заёмщиков и их бизнес может значительно пострадать в ожидании экономического спада. Также в скором времени возможен поток обращений за реструктуризацией кредитов, передаёт ТАСС.

При этом в среднесрочной перспективе, напротив, возможен рост числа обращений за микрозаймами в связи с финансовым положением населения, отмечают эксперты. В рейтинговом агентстве «Эксперт РА» подтвердили, что всплеск безработицы приведёт к спросу на микрокредиты для неотложных нужд людей, а также для погашения платёжных обязательств перед другими банками в связи с отсутствием возможности оформить кредитные каникулы.

Как писал NEWS.ru ранее, страховая компания «Росгосстрах Жизнь» и банк «Открытие» провели исследование финансовой грамотности россиян. В опросе жители России отвечали на вопросы о своих кредитах, умении подсчитывать расходы и доходы, об отношении к покупкам и бытовой технике, а также о финансовой грамотности в целом.