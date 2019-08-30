Банки с начала января по июль текущего года выдали заёмщикам ипотечные кредиты на сумму 1,485 трлн рублей. Это на 4,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было выдано 1,556 трлн рублей.
Всего за указанный период было выдано 675,8 тыс. ипотечных кредитов, что составляет на 14% меньше, чем в аналогичном периоде за прошлый год — 785,1 тыс. кредитов. Ипотечный портфель банков России в общей массе составляет 7,026 трлн рублей, сообщается на сайте
Увеличился объём просроченных кредитов на 0,5%, до 73,2 млрд рублей. Средневзвешенная ставка по ипотеке составила в июле 10,24%. В июне она была 10,28%.
Ранее News.ru сообщал, что ипотечные каникулы больше всего будут востребованы в Республике Алтай, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Бурятии. В этих регионах наиболее высокая доля просрочек по жилищным кредитам.