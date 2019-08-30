https://static.news.ru/photo/0e1c8444-cb6a-11e9-b722-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Банки с начала января по июль текущего года выдали заёмщикам ипотечные кредиты на сумму 1,485 трлн рублей. Это на 4,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было выдано 1,556 трлн рублей.

Всего за указанный период было выдано 675,8 тыс. ипотечных кредитов, что составляет на 14% меньше, чем в аналогичном периоде за прошлый год — 785,1 тыс. кредитов. Ипотечный портфель банков России в общей массе составляет 7,026 трлн рублей, сообщается на сайте ЦБ РФ . Он вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 9,6%.

Увеличился объём просроченных кредитов на 0,5%, до 73,2 млрд рублей. Средневзвешенная ставка по ипотеке составила в июле 10,24%. В июне она была 10,28%.

Ранее News.ru сообщал, что ипотечные каникулы больше всего будут востребованы в Республике Алтай, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Бурятии. В этих регионах наиболее высокая доля просрочек по жилищным кредитам.