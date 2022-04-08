Росстат представил вторую оценку ВВП России за 2021 год

Внутренний валовый продукт России в 2021 году вырос на 4,7%, согласно второй оценке Федеральной службы госстатистики. Объём ВВП в абсолютном выражении составил 131,015 трлн рублей, сообщается на сайте Росстата.
В 2020 году ВВП России снизился на 2,7%, а в 2021 году экономика страны не только вышла на допандемийный уровень, но и
Вторая оценка ВВП за 2021 год в абсолютном выражении составила 131 трлн 15,0 млрд руб., индекс физического объёма ВВП относительно 2020 года — 104,7%, индекс-дефлятор по отношению к ценам 2020 года — 116,5%, — приводит данные Росстат.
Кроме того, в 2021 году положительную динамику показали практически все отрасли: гостиницы и рестораны показали прирост на 24,1%, водоснабжение, организация сбора и утилизации отходов, а также деятельности по ликвидации загрязнений — 13,8%, культура и спорт — 8,4%, информация и связь — 8,2%, оптовая и розничная торговля зафиксировала показатель в 8,0%, транспортировка, хранение и логистические услуги — 7,7%, обеспечение электрической энергией, газом и паром — 6,1%, строительство увеличилось на 5,8%, обрабатывающие производства — на 4,5%, а добыча полезных ископаемых — на 4,2%.
19 февраля статслужба публиковала первую оценку внутреннего валового продукта — он составил 4,7%. Таким образом, Росстат сохранил оценку роста ВВП в 2021 году на том же уровне. Специалисты связывают рост показателей с восстановлением экономической активности в стране после наиболее сложной фазы пандемии коронавируса.