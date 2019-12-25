https://static.news.ru/photo/9cf3e34c-2727-11ea-a92e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Центробанк зафиксировал сокращение ненадёжных трансграничных переводов за оплату серого импорта. Этот показатель снизился с 10-12 млрд рублей в месяц на конец 2018 года до около 3,5 млрд рублей в конце 2019 года. Об этом сообщил журналистам зампред регулятора Дмитрий Скобелкин.

Речь идёт о ежемесячных объёмах переводов, которые ЦБ признаёт сомнительными. Было 10-12 млрд рублей в месяц к концу 2018 года. Сейчас этот показатель не выше 3 млрд рублей, — пояснил зампред.

Больше всего сомнительных транзакций для физических лиц уходили в страны ближнего зарубежья, а также Китай и Вьетнам. По словам Скобелкина, фактически это оплата неучтённого и не прошедшего таможенную очистку товара, то есть серого импорта, передаёт ТАСС.

Объём обналичивания денег торговыми компаниями, дистрибьюторами и туристическими компаниями по сравнению с 2019 годом сократился более чем в три раза и за 11 месяцев составил около 60 млрд рублей.

Скобелкин рассказал также, что Россия вошла в пятёрку лидеров среди стран межправительственной организации ФАТФ, получивших самые высокие рейтинги в борьбе с отмыванием денег. Более высокие позиции в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма только у Испании.

Как писал NEWS.ru, ранее верховный суд РФ уточнил, что цифровые права — токены могут расцениваться как предмет взятки. В этом случае они требуют проведения денежной оценки, для которой возможно привлечение сторонних экспертов.