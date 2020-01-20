2019 год стал для российского рынка слияний и поглощений (mergers and acquisitions, M&A) наихудшим за 17 лет. Общая сумма сделок с участием РФ снизилась до $19,3 миллиарда — меньше, чем в 2018 году, на 5%.
Также объём сделок по покупке российских компаний иностранцами снизился до $4,4 миллиарда — на 28%.
Общая сумма вложений российских инвесторов в иностранные активы упала до $890,4 миллиона — 23%.
Как ранее писал NEWS.ru, американо-итальянский производитель машин Fiat Chrysler и французский автогигант Groupe PSA (Peugeot Societe Anonyme, акционерное общество «Пежо») достигли соглашения о слиянии, рассказали представители Парижа.
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