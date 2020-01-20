Онлайн-ретейлер Ozon в 2020 году начнёт постепенно сокращать штатных курьеров. Их количество не называется, но известно, что при расторжении трудовых договоров им обеспечат «максимально комфортные условия».

Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник. По словам собеседника агентства, ретейлер станет работать с доставками заказов «по модели логистической платформы», при которой роль курьеров будет минимальной. Ранее NEWS.ru...