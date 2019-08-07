https://static.news.ru/photo/4f194a74-9edb-11e9-bd2c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergey Kovalev/Russian Look/Global Look Press

Специалисты Федеральной службы государственной статистики (Росстат) оценили объём серых зарплат в России в 2018 году. Этот показатель составил 13 трлн рублей, что соизмеримо с расходной частью федерального бюджета на тот период, который составлял 16,8 трлн рублей.

В процентном соотношении скрытые доходы в прошлом году были на уровне 12,6% ВВП, что является наименьшим показателем за последние пять лет.

По мнению экспертов, опрошенных газетой «Известия», улучшение ситуации с теневыми доходами объясняется снижением потребительской активности граждан и спроса на услуги самозанятых.

Сейчас доля тех, кто так или иначе получает доход в «серой» зоне, сократилась до 30%, — рассказал директор Центра социально-политического мониторинга РАНХиГС Андрей Покида.

По его словам, зарплату в конверте в основном получают за репетиторство, парикмахерские услуги и прочие. При этом сейчас спрос на них снизился, так как у граждан стало меньше денег на маникюр, уроки английского или игры на гитаре.

Кроме того, наряду с самозанятыми значительную часть «серого» сектора экономики составляют предприятия и организации, которые платят сотрудникам зарплату в конверте, чтобы уйти от налогов. Главными причинами, по которым россияне сами соглашаются на неофициальную зарплату, являются низкий доход и недоверие к пенсионной системе.

Ранее News.ru писал о том, что доходы россиян, получающих зарплату в конвертах, могут существенно снизиться. Работающие неофициально стали первыми, кого может коснуться урезание части заработанных денег. Такое мнение выразил экономический эксперт, автор проекта All Economics Антон Шабанов.