Объём производства антисептиков в РФ вырос в четыре раза

https://static.news.ru/photo/63339860-7681-11ea-9c95-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России объём производства антисептиков вырос с марта почти в четыре раза, заявил первый замминистра промышленности и торговли РФ Сергей Цыб.

Мы фактически на сегодняшний день уже увеличили объём производства по антисептикам. Если смотреть середину марта, мы производили около 45 тысяч литров в России, то сейчас мы производим 220 тысяч литров, — цитирует Цыба ПРАЙМ.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что россияне стали чаще покупать водку из-за нехватки в магазинах и аптеках антисептиков. Она сослалась на данные Ассоциации производителей алкоголя. Там её уверили в том, что россияне не стали больше пить на нерабочей неделе.

По словам спикера, граждане пользуются водкой исключительно для наружного применения.

Как писал NEWS.ru, в Белоруссии по итогам прошлого месяца самый большой прирост продаж был зафиксирован на антисептические средства — по сравнению с февралём объёмы реализации выросли в 15 раз. Об этом сообщили в белорусской Ассоциации предприятий онлайн-торговли.