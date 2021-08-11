Объём поставок газа из России в Европу снова рухнул

Прокачка газа по газопроводу Ямал — Европа упала утром 11 августа на 33% по сравнению со вчерашним показателем. Об этом свидетельствуют данные европейского газотранспортного оператора Gascade.

Отмечается, что 10 августа в газотранспортную систему Германии поставлялось по 1,5 млн кубометров в час, сегодня поток снизился до 1 млн кубов.

На заводе «Газпрома» под Новым Уренгоем ночью 5 августа случился сильный пожар. После аварии на заводе прокачка газа по газопроводу Ямал — Европа вечером 5 августа упала более чем в два раза. Сообщалось, что ЧП может иметь серьёзные последствия для окружающей среды.

Предприятие, где произошёл взрыв и пожар, выделяет этан и отправляет конденсат на Сургутский завод по стабилизации. Там из него выделяют сжиженный углеродный газ (СУГ) и широкую фракцию лёгких углеводородов (ШФЛУ). Полная остановка предприятия в Сургуте приведёт к снижению поставок сырья для производства СУГ на крупнейший в России нефтехимический комплекс «Запсибнефтехим».