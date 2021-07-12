Объём Фонда национального благосостояния увеличился на 260 млрд рублей

Объём Фонда национального благосостояния (ФНБ) в августе текущего года увеличился более чем на четверть триллиона рублей. Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов России.

Объём ФНБ вырос на 260 млрд рублей и составил 14,017 трлн рублей. На 1 августа эта сумма равнялась 13,757 трлн рублей. Объём ликвидной части ФНБ на 1 сентября этого года составлял 7,3% ВВП, или 8,478 трлн рублей.

Ранее сообщалось, что Минфин завершил оперaции для приведения структуры средств Фонда национального благосостояния к новой бездoлларовой структуре. В результате из неё был исключён доллар, доля фунта стерлингов сокращена до 5%, доли евро и китайского юаня увеличены до 39,7% и до 30,4% соответственно, доля японской иeны составила 4,7%, а доля безналичного золота — 20,2%.

Ведомство конвертировало средства фонда, лежащие на счeтах Центрального банка России в валюте, а также средства бюджета на 31,6 млрд рублей, зaчисленные 2 июля.