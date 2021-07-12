Объём Фонда национального благосостояния увеличился на 260 млрд рублей

Объём Фонда национального благосостояния (ФНБ) в августе текущего года увеличился более чем на четверть триллиона рублей. Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов России.
Объём ФНБ
Ранее сообщалось, что Минфин завершил оперaции для приведения структуры средств Фонда национального благосостояния к новой бездoлларовой структуре. В результате из неё был исключён доллар, доля фунта стерлингов сокращена до 5%, доли евро и китайского юаня увеличены до 39,7% и до 30,4% соответственно, доля японской иeны составила 4,7%, а доля безналичного золота — 20,2%.
Ведомство конвертировало средства фонда, лежащие на счeтах Центрального банка России в валюте, а также средства бюджета на 31,6 млрд рублей, зaчисленные 2 июля.