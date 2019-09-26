https://static.news.ru/photo/cd2a5a52-e062-11e9-9578-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Объём средств Фонда национального благосостояния России сверх планки в 7% ВВП в 2020 году составит 1,5–2 трлн рублей. Такие данные озвучил в Госдуме первый заместитель председателя правительства, министр финансов страны Антон Силуанов.

В следующем году мы превысим планку в 7%. Ожидаем, что это превышение составит от 1,5 до 2 трлн рублей, — цитирует « ПРАЙМ » первого вице-премьера.

По его словам, часть денег предлагается направить на реализацию инвестиционных проектов. Около 15–20% от этой суммы власти намерены израсходовать таким образом, чтобы получить синергетический эффект — на рубль средств Фонда национального благосостояния привлечь до 5 рублей частных инвестиций.

Как ранее писал News.ru, вложение всех средств от нефтяных доходов по достижении ФНБ порога в 7% ВВП может стать причиной восстановления зависимости курса рубля и ряда экономических и финансовых показателей от цен на нефть. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.